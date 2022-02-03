Обильные снегопады вновь актуализировали вопрос строительства пешеходного перехода в ЖК «Шведская Слобода»

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Обильные снегопады и оживленное дорожное движение вновь актуализировали вопрос строительства пешеходного перехода в ЖК «Шведская Слобода».

Жилой комплекс находится около Крутых ключей, там проживает более 1300 человек. Активное автомобильное движение утром и вечером (при полном отсутствии тротуаров на этом участке дороги) создает реальную угрозу жизни и здоровью пешеходов, особенно детям школьного и дошкольного возраста. Они ежедневно добираются до школы № 7 и центра детского творчества, которые расположены в Крутых Ключах.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Красноглинского района города Самара, депутат Самарской губернской думы Анна Дубасова ранее взяла этот вопрос под контроль.

«Вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. За прошедшее время была разработана схема организации дорожного движения, согласована в отделе ГИБДД и передана на согласование в департамент городского хозяйства г.о. Самара. В настоящий момент департамент городского хозяйства сообщил, что в апреле-мае 2022 г. будет заключен договор с подрядной организацией, и работы будут выполнены до конца октября текущего года.», - рассказала Анна Анатольевна.

В администрации Красноглинского района уверяют, что с наступлением тепла при благоприятных условиях для дорожного строительства, дорожные работы могут быть начаты, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"