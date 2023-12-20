На заседании облправительства рассмотрели законопроект об обеспечении работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение

249

В среду, 20 декабря 2023 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства региона Наталья Катина. Главы региональных министерств и ведомств одобрили два законопроекта, которые затем были переданы на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение» уточняет категории работников, имеющих право на такую меру социальной поддержки.

Напомним, путевками обеспечиваются работники бюджетных организаций (педагоги, воспитатели детских дошкольных учреждений, медицинские работники), нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, у которых средняя величина дохода на каждого члена семьи не превышает 4-кратной величины прожиточного минимума. Действие закона не распространяется на работников муниципальных органов исполнительной власти и государственных гражданских служащих.

В соответствии с новой редакцией право на бесплатную путевку имеют те работники бюджетной сферы, для которых место работы в бюджетной организации является основным. Проектом закона также уточняются сроки предоставления путевки на санаторно-курортное лечение и перечень документов, необходимых для постановки на учет. Еще одно новшество связано с цифровой трансформацией процедуры получения льготной путевки. Теперь основанием для предоставления льготы станет документ о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов гражданина и его семьи, который будет запрашиваться в порядке межведомственного взаимодействия. Кроме того, утвержден порядок постановки на учет граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

«Законопроект устанавливает четкие правила, по которым работникам бюджетной сферы предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. Такую возможность имеют сотрудники бюджетных организаций, которые работают на постоянной основе», — пояснила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Кроме того, члены регионального кабинета министров одобрили законопроект, который вносит изменения в Закон Самарской области «Об условиях предоставления отсрочки или рассрочки при уплате региональных налогов, инвестиционного налогового кредита, а также основаниях и условиях проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в областной бюджет», который разработан с целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным.

Фото: пресс-служба правительства СО