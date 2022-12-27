Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о поездке в зону СВО сиротам центра "Иволга"

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В выходные дни глава региона вновь посетил бойцов специальной военной операции в расположении частей 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В ходе рабочей поездки губернатор пообщался с военнослужащими, поздравил их с наступающим Новым годом и передал партию дополнительной техники, которая поможет приблизить победу: беспилотники и средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты, а также генераторы, печки и термосы, продукты питания и одежду.

«Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Это главное, почему я сегодня здесь. Чтобы передать, что абсолютное большинство граждан страны, наших земляков – вместе с вами своими помыслами, помогают армии в тылу выполнять боевые задачи, поддерживают морально, помогают вашим семьям», — подчеркнул Дмитрий Азаров в беседе с бойцами.

Военнослужащие рассказали главе региона о службе и показали условия своего быта. Для создания новогоднего настроения по просьбе защитников Отечества в место дислокации частей были доставлены атрибуты праздника – ели, гирлянды и игрушки. Также для бойцов организовали и два мини-концерта заслуженного артиста России Сергея Войтенко.

О своей поездке в зону СВО и о жизни на передовой Дмитрий Азаров рассказал воспитанникам центра «Иволга», который посетил после возвращения. Ребята интересовались, страшно ли ездить в горячую точку.

«Страшно не было, потому что понимаешь, что наши парни там каждый день. Скорее всего, от них передавалась эта уверенность, этот боевой дух. Посмотрел, как устроились, как организован быт. Ведь в поле - вы представьте - это непросто», - ответил губернатор.

Он добавил, что если бы не защитники Родины, которые сегодня находятся на передовой, угроза могла бы быть и над нашей территорией:

«Чтобы этого не допустить, они сегодня там защищают нашу Родину, защищают мирное небо над Самарской областью. И, конечно, как и любому человеку, им нужны и внимание, и поддержка. А в предновогодние дни, когда, все - и взрослые тоже - немножко верят в чудо, конечно, им тоже приятно подарки получать (и подарки эти специальные зачастую), знать о том, что здесь о них помнят, их поддерживают, за них молятся», - рассказал Дмитрий Азаров.

Воспитанники центра «Иволга», наряду с другими самарскими школьниками, поддерживают военнослужащих – трудятся волонтерами, отправляют письма в зону СВО. Глава региона поблагодарил их за отзывчивость и неравнодушие.

Совсем недавно на передовую был доставлен такой ценный груз – письма от родных и близких бойцов, а также открытки и рисунки самарских школьников. Защитники Отечества, когда к ним приезжал губернатор, передали ответный привет — письма для своих семей в Самарской области, а также тем ребятам, которые своими теплыми пожеланиями поддерживают боевой дух наших земляков.

Фото: пресс-служба правительства СО