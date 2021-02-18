Глава Тольятти уходит в отставку

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В четверг, 18 февраля, состоялась встреча Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку. Напомним, в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе, рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.

Темп работы, набранный Правительством региона в последние годы под руководством Дмитрия Азарова, требует от всех глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств постоянной включенности в процесс преобразований, энергии, умения выстраивать эффективный прямой диалог с людьми, необходимости трудиться в режиме 24/7. Такой ритм выдерживают не все.

Напомним, только за последние два месяца сменились главы трех муниципальных районов губернии – Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.