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Дмитрий Азаров: «Наш долг - окружить заботой семьи защитников Родины»

24 сентября 2022 10:38
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Дмитрий Азаров: «Окружить заботой семьи защитников Родины»

Наш общий человеческий долг – поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

«Самарская область гордится каждым, кто сегодня отправляется защищать наше Отечество. В этот трудный час, когда вновь у наших границ поднялась фашистская нечисть, подогретая идеологической и финансовой поддержкой Запада, когда над нашим Отечеством вновь нависла опасность, вы встаете на защиту всего, что нам дорого и свято», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

По поручению Губернатора на каждую семью военнослужащего из Самарской области создадут социальный паспорт, на основании которого в индивидуальном порядке будет оказываться помощь и поддержка по всем направлениям.  

«Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины – это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание – семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, – сегодня наша первостепенная обязанность. Сделаем все, чтобы вы, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома», – подчеркнул Глава региона. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств, главам городов и районов области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, защищающих страну, и на постоянной основе оказывать помощь и поддержку. 

Также глава региона обратился к представителям общественных организаций, волонтёрам, неравнодушным землякам. Все они также могут внести свой вклад в поддержку семей защитников нашей Родины.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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