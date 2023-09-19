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Депутатов с 2024 года пересадят на автомобили, произведенные в России

19 сентября 2023 22:42
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Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.

Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только отечественных машин, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента, передает РБК.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — говорится в сообщении.

По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Володин ранее говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, на отечественные марки «по мере выбытия».

Как пояснял спикер, каждый депутат Госдумы в соответствии с законом обеспечивается в регионе автомобилем, ежегодно арендуемым местными властями. Средства на это регионам выделяет Дума. Парламент решил закрепить в избирательных округах за депутатами только машины, выпущенные в стране.

В июле Володин предлагал пересадить парламентариев на служебные автомобили российского производства, поскольку, по его словам, «в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники». «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — отмечал он.

В августе спикер уточнил, что депутаты для служебных поездок будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». Он призвал тогда «начинать с себя», прежде чем пересаживать на отечественные марки чиновников.

О том, что госслужащие должны ездить на машинах российского производства, заявлял президент Владимир Путин, отметив, что если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо».

 

Фото:  ru.freepik.com
 

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