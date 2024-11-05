6 и 7 ноября Игорь Комаров будет работать в Самарской области

263

6 и 7 ноября 2024 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров будет работать в Самарской области.

6 ноября полпред проведет совещание по вопросу реализации проекта Комплексной системы дистанционного мониторинга в Самарской области, а также рабочую встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым.

7 ноября полномочный представитель Президента России Игорь Комаров вместе с заместителем Министра обороны РФ, председателем Госфонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым примет участие в Параде Памяти, а затем в закрытии Всероссийского семинара-совещания с участием руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества».