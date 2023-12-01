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«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»

1 декабря 2023 12:44
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«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»

В культурном центре «ЗИМ Галерея» состоялась презентация авторского аудиогида «От Фабрики-кухни до Рашпиля», созданного историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для нового жилого комплекса. С аудиогидом можно познакомиться уже сейчас на сайте и осуществить самостоятельную прогулку, а в теплый сезон разработанный маршрут станет полноценной экскурсией с гид-сопровождением.

Благодаря аудиогиду с интерактивной картой любой житель Самары сможет совершить виртуальную или пешеходную экскурсию по 11 знаковым памятникам архитектуры, расположенных на ул. Ново-Садовой и проспекте Ленина. Слушателю представится возможность не только узнать много интересных фактов о ярких постройках Самары в стиле авангарда и советского модернизма, но и услышать рассказы самих авторов некоторых зданий – выдающихся мастеров эпохи. Таких, как Юрий Храмов, Алексей Герасимов и Валентин Смирнов.

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» с нетривиальной концепцией, вдохновленной лучшими практиками советского конструктивизма и модернизма, в том числе известным московским Домом Наркомфина строится в знаковом месте - на первой линии ул. Ново-Садовой напротив будущего филиала Третьяковской галереи. Именно это подвигло девелопера «Альянс Менеджмент» создать собственный аудиогид в содружестве с экспертами архитектурной истории города.  Уже сейчас в этой локации формируется новый культурный центр Самары, а в пешей доступности располагается один из крупнейших модернистских комплексов Самары, насчитывающий более десятка ярких архитектурных и монументальных произведений ХХ века.

Армен Арутюнов, историк архитектуры, автор аудиогида:

«В советской архитектуре модернизмом принято называть объекты, построенные в период 1955 и 1991 годов, а в мировой практике модернизм – более широкое понятие. Но ни одно художественное направление не появляется и не исчезает одним росчерком пера. Так что стиль сохранился и в 1990-е, да и сегодняшняя современная архитектура унаследовала его черты. За одну прогулку (или во время домашнего прослушивания) вы познакомитесь с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры».

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