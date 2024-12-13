Жители села Подбельск, Похвистневского района вместе с патриотическим объединением «Узелки Победы» плетут маскировочные сети

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Неравнодушные жители села Подбельск, Похвистневского района совместно с патриотическим объединением «Узелки Победы» плетут маскировочные сети для наших ребят, которые сейчас находятся в зоне действия СВО.

В мастер-классе по плетению приняли участие ребята местной школы. Не сразу и не у всех получалось плести сеть. Но упорство и терпение, а также помощь «мастеров» позволила ребятам освоить эту замысловатую технику. Каждый лоскуток на маскировочной сетке был наполнен душевным теплом и надеждой на возвращение наших бойцов.

«Одно можно сказать точно: плетение маскировочных сетей – это возможность принять участие в спасении жизни наших воинов, и оставаться в стороне нельзя», - поделилась участница встречи.Помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции поступает со всей страны. Маскировочные сети сегодня - самый ходовой материал, на них у военных очень большой спрос. Они применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов.«Мы активно работаем над тем, чтобы привлекать новых волонтёров, ведь для фронта нужно создать множество сетей, а рук не хватает. Каждая изготовленная сеть – это шанс на спасение для участников специальной военной операции. Помимо плетения маскировочных сетей, наши волонтёры также активно собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь. В неё входят тёплые вещи, одеяла, продукты питания, средства личной гигиены и многое другое», - рассказала участница патриотического объединения «Узелки Победы».

Фото: минкульт СО