34

Завтра в Самаре пройдет очередной средник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Наводить порядок на улицах, парках, скверах, общественных пространствах и во дворах города будут представители коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие, предприятия и организации, волонтеры. К участие в средники приглашаются и неравнодушные горожане.

Средники пройдут 10, 17 и 24 апреля, присоединиться к субботникам можно 13 и 20 апреля.

Фото: freepik.com