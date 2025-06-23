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В молодёжном центре «Лесная сказка» Кинельского района завершилась первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев». Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке правительства Самарской области.

В течение 14 дней 250 человек освоили выбранные образовательные программы, углубили свои знания по истории России, прошли блок по метанию ножей и научились играть в лазертаг. Также в рамках смены прошла отдельная программа для участников Игры «Зарница 2.0», которые представят регион на окружном этапе.

Обучающие программы «Страны Героев» включали четыре направления: «Защитники» (тактическая и огневая подготовка), «Медиа Победы» (создание патриотического контента), «Волонтёры Победы» (организация мероприятий) и «Хранители истории» (поисковая работа и музейное дело).

«Мы стремились создать атмосферу, в которой каждый мог бы ощутить себя частью большой истории, осознать значимость своего вклада в будущее страны», — подчеркнул программный директор лагеря, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.

Инструкторы направления «Защитники» организовали демонстрацию полной экипировки современного бойца с возможностью примерить снаряжение и отработать тактические элементы в парах. Волонтёры Победы разработали адаптированные программы для разных возрастных групп: познавательный квест с шестью тематическими станциями для младших отрядов и командную интеллектуальную игру «РИСК» для старших.

Большой интерес вызвала площадка направления «Хранители истории», где участникам представили подлинные артефакты военных лет, обнаруженные в ходе поисковых экспедиций, а также детально рассказали историю каждой находки. Практическая часть включала знакомство с массогабаритными макетами стрелкового вооружения периода Великой Отечественной войны.

Дополнительно работали специализированные площадки поискового отряда «Сокол», где проводились мастер-классы по профессиональному поиску с использованием металлодетекторов и щупов, а также отрабатывались методики эксгумационных работ.

Завершающим этапом смены стали тематические дни, в рамках которых каждое направление подготовило специальную программу для всех участников лагеря. В рамках направления «Медиа Победы» участники представили созданные за смену видеоклипы на патриотическую тематику, которые вскоре будут размещены в сообществе Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области в социальной сети «ВКонтакте».

Особое внимание в лагере уделялось подготовке команд-победителей регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» — ВПК «Гвардия» и «Авангард». Ежедневные тренировки включали комплексные испытания - от топографии и организации полевого лагеря до тактической медицины и огневой подготовки. Финальная игра прошла 19 июня, где участники продемонстрировали освоенные навыки радиационной, химической и биологической защиты, обезвреживания мин и управления беспилотными летательными аппаратами.

Вторая смена «Страны Героев» пройдет с 16 по 29 августа. Регистрация участников на второй поток открыта до 31 июля.

Фото - министерство молодежной политики Самарской области