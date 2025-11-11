Я нашел ошибку
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        

11 ноября 2025 16:42
122
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.

Представителей бизнеса Самарской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года»! Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года. Подать заявку можно по ссылке http://предпринимательгода.рф/.

Предпринимательская Премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны.

Целями Премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путём выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году Премия проводится по 29 номинациям. На данном этапе оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях: «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация» и «Импортозамещение и локализация» в дополнение к традиционно существующим номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предприниматель-года.рф/participants. «Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в премии – это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», - отметила Инна Евсина, руководитель оргкомитета Всероссийской премии «Предприниматель года».

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии http://предпринимательгода.рф/polozhenie2025.


Фото предоставлено оргкомитетом Всероссийской премии «Предприниматель года».

