Заслуженным жителям Самарской области вручили государственные награды

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Выдающихся общественных деятелей, многодетных матерей, лучших работников сфер культуры, науки, медицины, промышленности Самарской области сегодня, 18 апреля 2025 года, наградили орденами, медалями, почетными званиями и знаками отличия. В преддверии Праздника Весны и Труда, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил государственные награды и награды Самарской области выдающимся жителям региона.

«Дорогие друзья! Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело - укрепляете Россию, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам. И, конечно, делаете нашу любимую Самарскую область более успешной и комфортной для жизни. Благодарю вас за плодотворный труд, профессионализм, преданность Родине», – обратился к собравшимся председатель Правительства Самарской области.

Многие из тех, кто сегодня был удостоен высоких наград, имеют большую известность не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами, благодаря своему вкладу в российскую экономику, науку, культуру и другие сферы деятельности. Среди них - председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт, награжденный Орденом Почета. «В силу моей профессии я много лет связан с творческими коллективами и исполнителями региона, поэтому эту награду я воспринимаю как высокую оценку культуры Самарской области», - сказал маэстро.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета также награжден Михаил Спичак, генеральный директор акционерного общества «Самарский металлургический завод». За последние 10 лет среднегодовой прирост объема производства на одном из крупнейших предприятий страны составил 10%. Стабильная работа завода стала базой для устойчивого развития целых направлений промышленности России.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечена Ольга Гальцова, советник губернатора Самарской области по вопросам социальной политики, - за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. «Получить такую высокую награду от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - это большая честь. Я очень благодарна своей судьбе, что я столько лет работаю на благо Самарской области», – сказала Ольга Гальцова.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена Елена Колотовкина, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры г.о. Самара «Детский музыкальный театр «Задумка».Сегодня «Детский музыкальный театр «Задумка» - это титульный коллектив Самарской области, визитная карточка Самары, обладатель звания «Лучший коллектив России».

Также самарцам присвоили почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».Кроме того, заслуги жителей нашего региона отмечены Почетной грамотой и Благодарностями Президента России.

Постановлением губернатора за особые личные заслуги перед Самарской областью и плодотворную общественную деятельность Знаком отличия Князя Григория Засекина награжден Константин Титов, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, который в ответном слове поблагодарил коллектив и членов региональной Общественной палаты за совместную работу: «Надеюсь, что силы и здоровье позволят мне еще, при вашей поддержке, дорогие друзья, работать много и много на благо нашей родной Самарской области».

Отдельные слова благодарности и поздравления с высокими наградами прозвучали в адрес многодетных матерей. Знаком отличия «Материнская доблесть» I степени награждена Анна Канаева из Самары, воспитавшая одиннадцать детей, знаком отличия «Материнская доблесть» II степени» - Галина Демина из Нефтегорского района и Нина Жесткова из Волжского района.

Сегодня нет задачи важнее, чем обеспечить наших героев-участников специальной военной операции всем необходимым. Среди награждаемых сегодня были представители оборонно-промышленного комплекса Самарской области, промышленники, предприниматели и общественники, помогающие фронту. Так, за заслуги по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным силам Российской Федерации» III степени награжден Мясник Тумасян, индивидуальный предприниматель из Сергиевского района. «Будем и дальше поддерживать наших ребят, которые сейчас на СВО. Благодаря им мы здесь живем и работаем, растим детей и внуков», – сказал он.

«От лица губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, от себя лично, от всей нашей команды Правительства Самарской области еще раз поздравляю всех вас с высокими наградами. В этом зале сегодня собрались очень разные люди, но всех нас объединяет гордость, что мы живем и работаем здесь, на самарской земле, и бесконечная любовь к Самарской области, к людям, которые здесь живут. Уверен, это главный залог наших общих дальнейших успехов», – завершил торжественную церемонию Михаил Смирнов.

Фото: «Волжская коммуна»