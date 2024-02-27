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На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей.
Выставка «Россия» собрала физкультурников и спортсменов со всей страны
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Выставка «Россия» собрала физкультурников и спортсменов со всей страны

27 февраля 2024 19:51
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На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, в столице России на ВДНХ все желающие смогли приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Для гостей выставки были подготовлены многочисленные спортивные викторины, показательные выступления, мастер-классы, встречи с титулованными спортсменами и многое другое.

На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей. Делегацию 63 региона на Дне спорта возглавила министр спорта Лидия Рогожинская. В программу мероприятий вошли показательные выступления по чир спорту, интерактивный турнир «Движение вверх», организованный областной федерацией баскетбола, викторины на знание самарского спорта и истории комплекса ГТО, а также встреча со сборной Самарской области по регби - лучшей командой года по итогам спортивного 2023 года. Без подарков никто не ушел, каждый участник получил сувенирную продукцию и памятные призы.

Тематический день завершился прямой трансляцией из самарского Дворца спорта с международной матчевой встречи «Бокс на Волге», который за прошедший год стали визитной карточкой cамарского спорта.

Фото: СпортКоманда63

Теги: Москва Россия Самара

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