Выставка «Россия» собрала физкультурников и спортсменов со всей страны

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В минувшее воскресенье, 25 февраля, в столице России на ВДНХ все желающие смогли приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Для гостей выставки были подготовлены многочисленные спортивные викторины, показательные выступления, мастер-классы, встречи с титулованными спортсменами и многое другое.



На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей. Делегацию 63 региона на Дне спорта возглавила министр спорта Лидия Рогожинская. В программу мероприятий вошли показательные выступления по чир спорту, интерактивный турнир «Движение вверх», организованный областной федерацией баскетбола, викторины на знание самарского спорта и истории комплекса ГТО, а также встреча со сборной Самарской области по регби - лучшей командой года по итогам спортивного 2023 года. Без подарков никто не ушел, каждый участник получил сувенирную продукцию и памятные призы.



Тематический день завершился прямой трансляцией из самарского Дворца спорта с международной матчевой встречи «Бокс на Волге», который за прошедший год стали визитной карточкой cамарского спорта.



Фото: СпортКоманда63