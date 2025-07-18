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Вячеслав Федорищев поздравил заводчан-металлургов с Днем металлурга

18 июля 2025 19:33
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Вячеслав Федорищев поздравил заводчан-металлургов с Днем металлурга

В пятницу, 18 июля, губернатор Вячеслав Федорищев, в преддверии праздника Дня металлурга, посетил Самарский металлургический завод.
Глава региона отдельно отметил вклад ветеранов в становлении завода.
«При строительстве завода было задействовано десятки тысяч строителей, технологов, чтобы создать, по тем временам, самое современное производство, единственное в Самарской области, наверное, лучшее в Поволжье. Завод всегда был не только промышленным якорем, который обеспечивал очень разные отрасли, но и сыграл огромную роль в развитии города, района Кировского», – сказал в своей приветственной речи Вячеслав Федорищев.

Самарский металлургический завод является флагманом отечественной цветной металлургии с момента своего основания. Он производит полуфабрикаты из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, транспортной и нефтегазодобывающей отраслей.
На предприятии установлено уникальное оборудование: крупнейший в России горизонтальный и крупнейший в мире вертикальный прессы. Ряд производимой номенклатуры не имеет аналогов в России. На долю предприятия приходится 70% объема отгруженных товаров по отрасли.
«В прошлом году мы приступили к новому этапу развития завода, направленному, в первую очередь, на увеличение производственных мощностей. И я верю, что несмотря на санкционные риски, благодаря нашему профессионализму и сплоченному коллективу, мы сможем реализовать наши планы», – отметил генеральный директор АО «СМЗ» Михаил Спичак.

Металлургия остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Несмотря на сложные внешние санкции и вызовы современности, отрасль продолжает развиваться, внедрять новые технологии и повышать свою конкурентоспособность. Губернатор подчеркнул важность поддержки предприятий металлургического комплекса и выразил уверенность в дальнейшем росте и укреплении отрасли.
Губернатор Самарской области вручил почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и знаки Трудовой Славы 10 сотрудникам завода за их профессионализм, преданность делу и вклад в развитие предприятия. Это стало важным признанием заслуг тех, кто ежедневно работает на благо региона и страны.
«Большое спасибо каждому сотруднику, который трудится, особенно тем, кто из десятилетия в десятилетие провел большую часть жизни здесь на заводе. Именно от вашего труда зависит развитие отрасли и благополучие нашей области», – выразил благодарность глава региона.

 

АО «СМЗ» – крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов, входит в индустриальный холдинг «Промышленные Инвестиции» Михаила Шелкова, который в 2023 году вернул историческое название заводу. Предприятие вместе с благотворительным фондом акционера – «Эмпатия» – участвует в развитии научно-технического потенциала региона. В том числе фонд запускает программы поддержки учителей, талантливых детей, студентов и научных сотрудников Самарской области.

Фото: Департамент информационной политики

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