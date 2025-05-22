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Вячеслав Федорищев поздравил Олега Кононенко с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени
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Вячеслав Федорищев поздравил Олега Кононенко с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени

22 мая 2025 18:08
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22 мая в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом государственных наград Российской Федерации.

22 мая в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом государственных наград Российской Федерации.

Среди награждённых орденами, медалями и почётными званиями – военные, лётчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.

«Все вы мастера своего дела, люди большой отваги и ярких дарований. И награды государства, общественное признание – важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России, что вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплочённый, единый народ и, как недавно прозвучало на встрече с волонтёрами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы», - обратился к участникам церемонии Владимир Путин.

Среди награжденных - Герой России, инструктор, космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им.Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, получивший из рук Президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Космонавт, чья профессиональная деятельность начиналась в Самарской области, был удостоен высокой награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики в Российской Федерации, а также за мужество при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС) и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Этот знак отличия – закономерное признание Вашего выдающегося вклада в развитие российской космонавтики, мужества и профессионализма, проявленных во время пяти космических экспедиций, а также лидерских качеств, которые Вы демонстрируете в подготовке новых поколений покорителей космоса. Ваш рекорд по суммарному пребыванию на орбите – 1110 суток – стал символом не только личного героизма, но и триумфа отечественной науки и технологий. Особые слова благодарности за Вашу многолетнюю работу в Самарской области, где Вы начинали свой путь в ракетно-космической отрасли в РКЦ «Прогресс». Своим трудом Вы вносите значительный вклад в развитие космической промышленности региона и всей страны. Ваши слова о том, что награда – это признание труда тысяч специалистов ракетно-космической промышленности, подчеркивают Вашу скромность и преданность общему делу», - поздравил Олега Кононенко губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Для меня эта награда - не только признание моих личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей в ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родины», - подчеркнул Олег Кононенко.

 

Фото: kremlin.ru 

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