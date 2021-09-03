В выходные в Самарской области пройдут рейды ГИБДД 

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В предстоящие выходные дни автоинспекторы по всей области проведут рейдовые мероприятия.

Дорожное движение регламентировано специальным нормативным актом – Правилами дорожного движения Российской Федерации. Нарушение ПДД влечет за собой, в том числе и уголовную ответственность. Это касается злостных нарушителей – тех, кто неоднократно садится за руль в нетрезвом виде. Согласно статье 264.1 УК РФ «Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», нарушителю может грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Санкция статьи также предусматривает лишение права управления автомобилем.

Несмотря на суровость наказания, автолюбители продолжают садиться за руль состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Такие факты чаще всего происходят в выходные и праздничные дни. С целью выявления и пресечения фактов управления автомашиной нетрезвыми водителями, масштабные рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции по всей области с пятницы по воскресенье.

Региональная Госавтоинспекция призывает всех автолюбителей помнить о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде!

В случае обоснованных предположений, что водитель, управляет транспортным средством в состоянии опьянения, сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать гибели на дорогах, сохранить здоровье наших близких и родных.

Ольга Юрьева, референт отделения информации