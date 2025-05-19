В Тольятти снесли 251 кв. м построек на самовольно занятом земельном участке

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Судебные приставы г. Тольятти добились исполнения решения суда по сносу самовольно возведенных зданий общей площадью 251 кв. м.

С заявлением в суд об освобождении земли, находящейся в муниципальной собственности, обратилась администрация г. Тольятти. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал владелицу строений демонтировать их, а также освободить участок от складируемого на нем металлолома.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники органов принудительного исполнения разъяснили должнице последствия не исполнения решения суда и установили срок для его исполнения. Несмотря на это владелица строений, незаконно занимавших участок, мер к их сносу не приняла. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В связи с тем, что должница продолжала избегать исполнения требований исполнительного документа было принято решение привлечь к сносу специализированную организацию, а понесенные расходы взыскать с должницы.

В результате принятых сотрудником Службы мер земельный участок освобожден от незаконно занимающих его построек и приведен в надлежащий вид.