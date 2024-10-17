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В Тольятти рядом с торговым центром несколько несовершеннолетних избили двух подростков

17 октября 2024 21:19
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Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время установлены все участники драки, ими оказались подростки в возрасте 14-15 лет

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Тольятти рядом с торговым центром произошла драка, в ходе которой несколько несовершеннолетних избили двух подростков.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время установлены все участники драки, ими оказались подростки в возрасте 14-15 лет, проводятся их допросы с участием законных представителей, назначены судебно – медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти Уголовное дело

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