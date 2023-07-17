В Тольятти на заводе АВТОВАЗ состоялся День открытых дверей

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15 июля на заводе АВТОВАЗ состоялся День открытых дверей, приуроченный ко дню рождения предприятия, для всех желающих жителей и гостей Самарской области. В подобном формате мероприятие не проводилось четыре года. Более 18 000 человек побывали в этот день на крупнейшем действующем производстве автомобилей в России.



Главной особенностью, как и предыдущие годы была возможность побывать в цехах и на линиях действующего производства. Маршрут основной экскурсии включал себя поездку на автобусе (их на линии работало 18 штук) по промышленной площадке и территории прессового производства, а также пеший тур по производствам двигателей, коробок передач и автосборочному комплексу, сотрудники которых в этот день работали согласно графику. Многие коллеги помогали им, участвуя в празднике в качестве волонтеров. На протяжении всего маршрута их помощь и контроль за «отстающими» гостями оказывалась крайне полезной. Из интересного также были информативные и колоритные выставки и презентации производств. В целом, человек, попавший на предприятие впервые, мог получить самое полное представление о том, как устроен завод по производству автомобилей, и как рождается LADA.



«День открытых дверей АВТОВАЗа – это настоящий день промышленного туризма. После перерыва в несколько лет автогигант открывает свои двери для всех желающих. Посетителями нашей автомобильной столицы стали многочисленные гости из других регионов страны. Сегодня в наших планах включить АВТОВАЗ в туристические программы туроператоров», – подчеркнул министр туризма самарской области Артур Абдрашитов.



Попасть можно было и в холл заводоуправления, где главным центром притяжения стал автомобиль LADA X-Cross5, новинка, сошедшая с конвейера завода LADA Санкт-Петербург. На площади традиционно проходило множество детских активностей, среди которых были и мастер-классы, и развлечения на любой вкус. Для взрослых работали представители дилеров, презентовавшие актуальный модельный ряд, стенд заводской команды LADA Sport Rosneft, где помимо знакомства с болидами, можно было взять автографы пилотов. На соседней площадке работали каскадеры из знаменитого Автородео, выступление которых давно стали особенностью праздника. Можно было и самому сесть за руль – как и в прошлые годы проводился тест-драйв. Кроме того, можно было понаблюдать за стартом ралли ретро автомобилей, и осмотреть сами «олдтаймеры», прибывшие в город в рамках проходившего параллельно фестиваля винтажной техники «Жигули». Также работал и корпоративный музей, который в принципе очень востребован, но в этот день пережил настоящий наплыв гостей, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба Министерства туризма Самарской области