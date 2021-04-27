В Ставропольском районе проходят рейды по соблюдению особого противопожарного режима

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Первые теплые весенние дни, как правило, становятся особенно напряженными для сотрудников пожарной охраны. В это время многие граждане начинают активно приводить в порядок свои приусадебные участки, сжигают мусор и прошлогоднюю сухую траву, совершенно не соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Так, по состоянию на 27 апреля 2021 года на территории Ставропольского района Самарской области произошло 216 пожаров, из них по причине не контролируемого пала сухой травянистой растительности 128 случаев на общей площади 23,329 Га. Также рост пожаров, по сравнению с 2020 годом, зафиксирован на территориях лесного фонда. Там произошло 4 лесных низовых пожара.

Чтобы предотвратить пожары и убедить граждан не разводить открытый огонь, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому району совместно с представителями администрации района проводятся плановые осмотры территории населенных пунктов, дачных кооперативов с проверками соблюдения организациями и гражданами правил пожарной безопасности.

При проведении рейдовых осмотров внимание граждан обращается на то, что в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области действует запрет на использование открытого огня, поджог сухой растительности.

Жителям Ставропольского района напомнили, что собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их. На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.

Сотрудники МЧС России напоминают гражданам, что для виновных лиц нарушение установленных противопожарных правил дело не из дешевых.

Так, законодательством предусмотрена административная ответственность за сжигание сухой травы, мусора, в том числе в контейнерах и урнах:

- на граждан - в размере от 2 000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей;

- на ИП – от 20 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

Совершение подобного административного правонарушения в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

- на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

- на ИП – от 30 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Если же убытки от пожара повлекли за собой причинение значительного ущерба, то виновник пожара будет привлечен по ч.1 или ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» либо ст.168 УК «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», в зависимости от мотивов произошедшего. А в случае, если данные нарушения требований пожарной безопасности повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 219 УК РФ.

Фото: облМЧС