Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент Украины заявил, что не намерен отказываться от минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов.
"С мощными игроками": Зеленский предложил создать параллельно "нормандскому" новый формат переговоров по Донбассу
Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани.
Определились сильнейшие школьные сборные лиги «КЭС-Баскет» региона
 В Самарской области сложилась хорошая практика – учитывать мнение жителей при решении вопросов благоустройства.
24 тысячи жителей региона проголосовали  за благоустройство территорий за первые сутки
Первые теплые весенние дни, как правило, становятся особенно напряженными для сотрудников пожарной охраны.
В Ставропольском районе проходят рейды по соблюдению особого противопожарного режима
Участница Олимпиады в Сиднее, наставник чемпионов по самбо и дзюдо сможет достойно представлять интересы детского и молодежного спорта в губдуме, уверены коллеги.
Анну Сараеву выдвинули для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Руководству завода рассказали о целях и задачах проекта, довели информацию о том, за счет чего возможно увеличить производительность труда.
С помощью нацпроекта «Производительность труда» тольяттинский завод Луч будет повышать эффективность производства
Наибольший срок - 16 лет - прокурор просит назначить Игорю Ляховцу.
Прокурор просит приговорить на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет экс-полицейских по делу Голунова
Бумажный и металлический значок будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры.
В Самарской области пройдёт всероссийская акция «Красная гвоздика»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Ставропольском районе проходят рейды по соблюдению особого противопожарного режима

27 апреля 2021 17:40
72
Первые теплые весенние дни, как правило, становятся особенно напряженными для сотрудников пожарной охраны.

Первые теплые весенние дни, как правило, становятся особенно напряженными для сотрудников пожарной охраны. В это время многие граждане начинают активно приводить в порядок свои приусадебные участки, сжигают мусор и прошлогоднюю сухую траву, совершенно не соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Так, по состоянию на 27 апреля 2021 года на территории Ставропольского района Самарской области произошло 216 пожаров, из них по причине не контролируемого пала сухой травянистой растительности 128 случаев на общей площади 23,329 Га. Также рост пожаров, по сравнению с 2020 годом, зафиксирован на территориях лесного фонда. Там произошло 4 лесных низовых пожара.

Чтобы предотвратить пожары и убедить граждан не разводить открытый огонь, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому району совместно с представителями администрации района проводятся плановые осмотры территории населенных пунктов, дачных кооперативов с проверками соблюдения организациями и гражданами правил пожарной безопасности.

При проведении рейдовых осмотров внимание граждан обращается на то, что в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области действует запрет на использование открытого огня, поджог сухой растительности.

Жителям Ставропольского района напомнили, что собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их. На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

При этом, правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.

Сотрудники МЧС России напоминают гражданам, что для виновных лиц нарушение установленных противопожарных правил дело не из дешевых.

Так, законодательством предусмотрена административная ответственность за сжигание сухой травы, мусора, в том числе в контейнерах и урнах:

- на граждан - в размере от 2 000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей;

- на ИП – от 20 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

Совершение подобного административного правонарушения в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

- на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

- на ИП – от 30 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Если же убытки от пожара повлекли за собой причинение значительного ущерба, то виновник пожара будет привлечен по ч.1 или ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» либо ст.168 УК «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», в зависимости от мотивов произошедшего. А в случае, если данные нарушения требований пожарной безопасности повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 219 УК РФ.

 

Фото:   облМЧС

Теги: противопожарный режим рейды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 
23 апреля 2021, 14:42
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.  Общество
1427
В центре внимания
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
194
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
242
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
272
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
566
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
393
Весь список