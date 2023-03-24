В СОУНБ состоится творческий вечер к 85-летию писателя Алексея Солоницына

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25 марта в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится юбилейный вечер, посвященный 85-летию Алексея Солоницына.

Алексей Алексеевич Солоницын – русский писатель, кинодраматург. Член Союза писателей СССР (1972), Союза кинематографистов СССР (1982). Профессиональный багаж Алексея Солоницына в цифрах объёмен: пять романов, 17 повестей, более 30 рассказов, более 40 документальных фильмов, снятых по его сценариям, более сотни очерков в центральных и областных журналах и газетах страны. Общий тираж 57 книг писателя составляет 450 тысяч экземпляров.

В фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки можно найти многие книги Алексея Солоницына, среди которых и сборники повестей и рассказов, и «Земной ангел. Повествование о святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне и всех, кто вместе с нею жизнь за веру Христову положил», и романы «Самарское знамя», «Свет, который в тебе», «Звезда вечерняя», «Вдоль обрыва».

Из всей богатой библиографии Солоницына хочется выделить книги «Повесть о старшем брате» и «Андрей Pублев. Жизнь и судьба киношедевра», доступные для читателей. Дело в том, что старший брат писателя и кинодраматурга – Анатолий Солоницын – любимый актер Андрея Тарковского, он снялся в фильмах, ставших мировой киноклассикой: «Андрей Рублев» (будучи малоизвестным провинциальным артистом, сыграл Андрея Рублева), «Солярис», «Сталкер», в фильме «Зеркало» Тарковский специально придумал роль для Солоницына. Также талантливый актер снимался у Глеба Панфилова в фильме «В огне брода нет», Алексея Германа в «Проверке на дорогах», Сергея Герасимова в «Любить человека», Никиты Михалкова в «Своём среди чужих», Ларисы Шепитько в «Восхождении» и во многих других замечательных кинолентах.

Проведет творческий вечер Алексея Алексеевича Солоницына лектор Самарской областной филармонии, организатор многолетних патриотических фестивалей Борис Коценко. Поздравить Алексея Солоницына придут Митрополит Самарской и Новокуйбышевской Русской православной церкви Сергий, председатель правления Самарской областной писательской организации Александр Громов, председатель правления Самарской областной организации Союза кинематографистов России Нина Шумкова, председатель правления Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова и другие известные, уважаемые люди Самары.

На вечере зрители познакомятся с короткометражным документальным фильмом «Верю, надеюсь, люблю» о творческом пути Алексея Солоницына длиною более полувека, а также увидят отрывки из фильмов кинодраматурга, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ