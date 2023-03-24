Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы федерального этапа отметили Самарскую область как регион, в котором предприниматели подали наибольшее количество заявок на участие в региональном этапе премии – более 300.
Три компании Самарской области победили в федеральном финале Национальной премии «Бизнес-успех»
Начало движения 24 марта в 15.00 из Самары.
C 24 марта начинается движение теплоходов типа «Ом» до села Рождествено
На вечере зрители познакомятся с короткометражным документальным фильмом «Верю, надеюсь, люблю» о творческом пути Алексея Солоницына длиною более полувека.
В СОУНБ состоится творческий вечер к 85-летию писателя Алексея Солоницына
Специалисты с осторожностью отзываются о молодильных свойствах продуктов питания, отмечая, что не стоит рассчитывать на немедленный эффект даже от самой полезной пищи.
Эксперты: ряд продуктов, в том числе свекла, способствуют омоложению организма
Армен Бенян вручил ведомственные награды представителям специализированной службы.
В Самаре проходит научно-практическая конференция оториноларингологов с международным участием
В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.
27 марта будут названы лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»
Волонтеры Победы Самарской области проведут для актива регионального отделения Движения Образовательно-мотивационный слет «Готов к Победам!».
Молодежь Самарской области соберется в Прибрежном на cлёте «Готов к Победам!»
По просьбам жителей города у Центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» появился еще один дополнительный номер.
У диспетчерской службы «РКС-Самара»  стало больше номеров для связи с жителями
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.31
-0.65
EUR 83.15
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ состоится творческий вечер к 85-летию писателя Алексея Солоницына

24 марта 2023 15:18
76
На вечере зрители познакомятся с короткометражным документальным фильмом «Верю, надеюсь, люблю» о творческом пути Алексея Солоницына длиною более полувека.

25 марта в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится юбилейный вечер, посвященный 85-летию Алексея Солоницына.

Алексей Алексеевич Солоницын – русский писатель, кинодраматург. Член Союза писателей СССР (1972), Союза кинематографистов СССР (1982). Профессиональный багаж Алексея Солоницына в цифрах объёмен: пять романов, 17 повестей, более 30 рассказов,  более 40 документальных фильмов, снятых по его сценариям, более сотни очерков в центральных и областных журналах и газетах страны. Общий тираж 57 книг писателя составляет 450 тысяч экземпляров. 

В фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки можно найти многие книги Алексея Солоницына, среди которых и сборники повестей и рассказов, и «Земной ангел. Повествование о святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне и всех, кто вместе с нею жизнь за веру Христову положил», и романы «Самарское знамя», «Свет, который в тебе», «Звезда вечерняя», «Вдоль обрыва».

Из всей богатой библиографии Солоницына хочется выделить книги «Повесть о старшем брате» и «Андрей Pублев. Жизнь и судьба киношедевра», доступные для читателей. Дело в том, что старший брат писателя и кинодраматурга – Анатолий Солоницын – любимый актер Андрея Тарковского, он снялся в фильмах, ставших мировой киноклассикой: «Андрей Рублев» (будучи малоизвестным провинциальным артистом, сыграл Андрея Рублева), «Солярис», «Сталкер», в фильме «Зеркало» Тарковский специально придумал роль для Солоницына. Также талантливый актер снимался у Глеба Панфилова  в фильме «В огне брода нет», Алексея Германа в «Проверке на дорогах», Сергея Герасимова в «Любить человека», Никиты Михалкова в «Своём среди чужих», Ларисы Шепитько в «Восхождении» и во многих других замечательных кинолентах.

Проведет творческий вечер Алексея Алексеевича Солоницына лектор Самарской областной филармонии, организатор многолетних патриотических фестивалей Борис Коценко. Поздравить Алексея Солоницына придут Митрополит Самарской и Новокуйбышевской Русской православной церкви Сергий, председатель правления Самарской областной писательской организации Александр Громов, председатель правления Самарской областной организации Союза кинематографистов России Нина Шумкова, председатель правления Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова и другие известные, уважаемые люди Самары.

На вечере зрители познакомятся с короткометражным документальным фильмом «Верю, надеюсь, люблю» о творческом пути Алексея Солоницына длиною более полувека, а также увидят отрывки из фильмов кинодраматурга, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
364
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
24 марта 2023  10:38
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
214
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
2320
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
963
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
391
Весь список