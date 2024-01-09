В САТОБ прошел традиционный рождественский концерт

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Во вторник, 9 января, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича прошел традиционный рождественский концерт. Он организован Самарской митрополией при поддержке Правительства региона в честь одного из главных православных праздников – Рождества Христова. Вместе с земляками в праздничном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

«В эти дни божественным светом, любовью, теплом и добротой наполняются наши сердца. И праздничное настроение, настоящего торжества нас не покидает. Но, согласитесь, без рождественского концерта праздник Рождества Христова на нашей самарской земле представить уже просто невозможно», – подчеркнул глава региона. Он поблагодарил митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, чьим высоким служением укрепляется православная вера, за традицию проведения рождественских концертов в Самарской области.

Губернатор отдельные слова благодарности адресовал артистам – участникам вокальных, танцевальных, инструментальных коллективов, которые выступили на рождественском концерте. «Они подарили по-настоящему праздничное настроение, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы благодарим всех артистов, режиссера, устроителей замечательного рождественского концерта, которые поддержали эту традицию. Дай Бог, на нашей земле она будет всегда».

В этот вечер вспомнили и о защитниках Отечества – участников специальной военной операции, которые сегодня с оружием в руках стоят на защите России, мужественно и отважно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны Владимиром Путиным. «Благодаря нашим героям, землякам мы имеем возможность собираться под мирным самарским небом, трудиться, приближая Победу, радоваться праздникам. Давайте поблагодарим всех наших земляков, семьи военнослужащих, которые вдохновляют наших героев. И пусть наша благодарность не останется просто на словах. Пусть каждая семья героя-защитника почувствует нашу заботу и нашу любовь, благодарность, которую мы носим в сердце», – обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил священнослужителей, которые не раз бывали в зоне специальной военной операции, митрополита Сергия, окормляющего каждое армейское подразделение. «Я знаю, что наша вера, наша решительность, наша сплоченность вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина обязательно приведет нас к долгожданной Победе, – уверен Дмитрий Азаров. – И в этом победном мире мы вспомним каждого и еще раз поблагодарим, вспомним и тех, кто приближал Победу ценой своей жизни. Христос, придя в наш мир, подарил надежду на жизнь вечную. У наших воинов, защитников, я уверен, она есть. А мы своим трудом, молитвами будем поддерживать наших героев». Глава региона поблагодарил своих земляков за труд и помощь воинам, способствуя приближению Дня Победы.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий отметил, что праздник Рождества Христова связан с детством. «Русский народ – многонациональный. Важно, чтобы сегодня мы сохраняли наши традиции и укрепляли свой народ, сохраняли свою идентичность. Об этом на Всемирном Русском Народном Соборе много говорил Президент Владимир Владимирович Путин – отметил он. – Мы любим свою страну, бережем традиции. И заметьте, что наступивший год стал Годом семьи. Если будет сохранена нравственная ответственность перед Богом, своей совестью, и будущим, то мы сохраним наш народ».

Во время концерта на сцене выступили сводные хоры семинарии и Самарского государственного социально-педагогического университета, «Умиление» г. Новокуйбышевска, СЮИ ФСИН «Единство», Самарского казачьего кадетского корпуса «Вольница», а также казачий хор «Голос России», Губернский мужской хор «София», «Волжские станичники» и детский музыкальный театр «Задумка». Танцевальным искусством порадовали образцовый хореографический коллектив «Академия танца», ансамбль народного танца «Волжские узоры» Самарского государственного института культуры, народный ансамбль эстрадного танца «Акварели» и многие другие.

«Рождество – это чудо рождения спасителя, благодаря которому мы получили освобождение от греха. И в этот праздник я очень рада побывать на рождественском концерте, в котором будет выступать в кадетском хоре моя дочь», – отметила самарчанка Ада Прохорова.

«Участие в сегодняшнем рождественском концерте – это возможность проявить себя, заявить о себе с большой сцены, о том, что наш коллектив достоин участвовать в мероприятиях такого масштаба», – рассказала участница Митрополичего хора «Благо» Виктория Богатырева.

«Хоровое православное пение – завораживает. В этой музыке есть душа, что-то очень родное. Поэтому, приехав в Самару из Санкт-Петербурга, я решил сходить на рождественский концерт», – рассказал гость Самары Алексей Головин.

Фото: СОВА