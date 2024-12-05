В Саратове запретили вырубать елки для продажи на Новый год

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ввел запрет на вырубку елок лесхозами в преддверии Нового года. Он категорически выступил против продажи новогодних деревьев, обратившись с этим заявлением к министру природных ресурсов Константину Доронину.

«Запрещаю вырубать елки на продажу, это неправильно», — заявил Бусаргин в беседе с министром природных ресурсов региона Константином Дорониным. Слова губернатора передает telegram-канал «Новости Саратова — СарБК». Бусаргин подчеркнул, что подобные действия не соответствуют целям воспроизводства лесов, на которые из бюджета выделяются значительные суммы, пишет Ура.ру.

К тому же, по словам главы региона, экономическая выгода от продажи елок минимальна для лесхозов. «Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности, прибыль получается у лесхозов минимальная», — подчеркнул Бусаргин.