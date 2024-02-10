В Самарском зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшемуся инсектарию

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9 февраля в зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшейся экспозиции - инсектарию.

Гости - ребята из Самарского областного детского эколого-биологического центра узнали много интересного о членистоногих.



Зав. отделом "Акватеррариумом" Балтушко Андрей рассказал о их строении, происхождении, основных представителях, занесенных в Красную книгу Самарской области.



Юные биологи познакомились с обитателями инсектария: палочниками, двумя видами бронзовок, оливковым кивсяком, шестью видами тараканов, мокрицами, жуком зофобасом, представителями паукообразных - пауками птицеедами (самым крупным в нашей коллекции лошадиным пауком), черным лесным скорпионом. Некоторые виды удалось подержать в руках.



Ребятам понравилась новая экскурсия, впечатлил так же черный африканский гиганский кивсяк, которого на мероприятие представила Сергеева Елена.

Экскурсия проводится по предварительной записи по тел.9261127

Фото: группа ВК зоопарка