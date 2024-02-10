В Самарском зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшемуся инсектарию

9 февраля в зоопарке состоялась первая экскурсия по недавно открывшейся экспозиции - инсектарию.
Гости - ребята из Самарского областного детского эколого-биологического центра узнали много интересного о членистоногих.
Зав. отделом "Акватеррариумом" Балтушко Андрей рассказал о их строении, происхождении, основных представителях, занесенных в Красную книгу Самарской области.
Юные биологи познакомились с обитателями инсектария: палочниками, двумя видами бронзовок, оливковым кивсяком, шестью видами тараканов, мокрицами, жуком зофобасом, представителями паукообразных - пауками птицеедами (самым крупным в нашей коллекции лошадиным пауком), черным лесным скорпионом. Некоторые виды удалось подержать в руках.
Ребятам понравилась новая экскурсия, впечатлил так же черный африканский гиганский кивсяк, которого на мероприятие представила Сергеева Елена.
Экскурсия проводится по предварительной записи по тел.9261127
Фото: группа ВК зоопарка