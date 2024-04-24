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25 апреля, в четверг, в 11.00 в Самарском университете им. Королёва откроется фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". Она проводится в рамках Всероссийского проекта, организованного федеральным информационным агентством "Россия сегодня" совместно с Самарским университетом им. Королёва.

Экспозиция выставки включает уникальный фотоархив "Совинформбюро" 1944-1945 годов, правообладателем которого является МИА "Россия сегодня".

Посетители выставки познакомятся с реальными событиями 1944-1945 годов через образы простых людей, находящихся на фронте, в тылу, освобождающих и восстанавливающих исторические территории, а также освобождающих и восстанавливающих Восточную Европу. Особое внимание в проекте уделено теме подвига советской молодежи в тылу в эти годы, единству исторической судьбы нашей страны.

В рамках проекта с января 2024 года по апрель 2025 года планируется проведение девятнадцати фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь – Минске и Бресте.

Проект носит гибридный характер, сочетая наиболее востребованные аудиторией медиаформаты: фото, аудио и видео. В частности, фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудиоподкастом о событиях тех лет.

Место и время проведения:

Четверг, 25 апреля, 11.00 - открытие выставки. (12+)

Холл административного корпуса Самарского университета им. Королёва, Московское шоссе, 34.