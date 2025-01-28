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В Самарской области завершились мероприятия Дня российского студенчества

28 января 2025 12:00
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В Самарской области завершились мероприятия Дня российского студенчества

В понедельник, 27 января, в регионе завершились мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. В Самарском политехе в этот день ректор Дмитрий Быков вместе с гостями праздника - уполномоченными по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной и  управляющим Самарским отделением Сбербанка России Натальей Красулиной - встретились с представителями студенческого актива университета, ответили на вопросы, поделились воспоминаниями о своей студенческой юности. Ключевым событием дня стало торжественное открытие в СамГТУ высшей школы управления и технологий Сбера. Это совместный образовательный проект университета и ПАО «Сбербанк»: курс лекций и мастер-классов для студентов будут вести руководители банковских подразделений. Лучшие выпускники школы попадут в кадровый резерв банка.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества, в высших учебных заведениях Самарской области прошли торжественные церемонии, на которых чествовали выдающихся студентов и преподавателей. Для студентов были подготовлены концерты с участием талантливых артистов и коллективов, а также спортивные соревнования по разнообразным видам спорта. 

В Самарской области подготовкой специалистов занимаются 23 высших учебных заведения. Общее число студентов превышает 100 тысяч человек, из них 6 тысяч — иностранные студенты. Университеты Самарской области сотрудничают с учебными заведениями Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также развивается сотрудничество с Арменией и Ираном.

«День российского студенчества – это праздник, который объединяет студентов всех учебных заведений. Он символизирует молодость, энергию и стремление к знаниям. Мы благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении Дня российского студенчества в регионе. На основе предложений студентов уже сейчас мы работаем над тем, чтобы этот праздник стал ещё более ярким и запоминающимся в будущем», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В Приволжском государственном университете путей сообщения студенты из разных вузов региона в формате открытого диалога пообщались с первым вице-губернатором и председателем Правительства Самарской области Михаилом Смирновым. Такие встречи с вице-губернаторами и заместителями председателя Правительства проходят в вузах регулярно по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. С сентября 2024 года прошло уже более 30 встреч.

Разговор с председателем Правительства был открытым. Обсуждался широкий круг вопросов: задачи, стоящие перед руководством области, роль молодёжи в реализации программы «Самара 450», которую представил Глава региона, подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы решения острых социальных и инфраструктурных проблем, поддержка студенческой науки. В завершение беседы председатель Правительства поздравил студентов с их праздником: «В Самарской области учатся замечательные студенты – они сильные, активные, с идеями, и они искренне хотят, чтобы на нашей любимой земле было лучше. И в этом наши с ними цели и задачи абсолютно сходятся, и мы говорим с ними на одном языке. Уверен, что они станут успешными и счастливыми людьми, а главное – у них получится сделать успешнее и счастливее жизнь в нашем регионе».

В День российского студенчества вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия Московского. Вице-губернатор побывал в учебных аудиториях и ознакомился с деятельностью уникального учреждения – это первый подобный вуз в ПФО и третий в России. После обзорной экскурсии Антон Емельяненко пообщался со студентами. Завершился вечер традиционным Татьянинским балом – давней доброй традицией Академии и неотъемлемой частью культурной жизни студентов и преподавателей.

В Самарском университете имени Королёва ректор Владимир Богатырёв встретился со студентами Института двигателей и энергетических установок. Он рассказал о планах развития университета, сотрудничестве с индустриальными партнёрами, новых формах организации исследований, развитии кампуса и проекте расширения Центра истории авиационных двигателей. Также в этот день в рамках всероссийского проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Помоги маме учиться» была открыта комната матери и ребёнка. Это пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми в возрасте от трёх месяцев до семи лет. Первыми новое пространство оценили молодая семья Геннадия и Анастасии Альгашевых с трехлетней Василисой и представители власти региона – председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенатор Марина Сидухина, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева«Семья – основа общества. В России, в Самарской области делается многое для того, чтобы семьи с детьми чувствовали себя защищенными. В нашем регионе действует 39 мер поддержки», – отметил Геннадий Котельников.

В Тольяттинском государственном университете ректор Михаил Криштал наградил студентов, проявивших выдающиеся успехи в учёбе, общественной деятельности и социально значимых проектах, а также активную гражданскую позицию. В 2024 году было отмечено 79 студентов. Церемонию награждения сопровождали выступления различных коллективов и исполнителей. После официальной части на площади перед главным корпусом университета продолжились тематические мероприятия.

 

Фото: Пресс-служба ТГУ

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