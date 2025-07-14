В Самарской области запущен многофункциональный сайт вневедомственной охраны Росгвардии

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Главное управление вневедомственной охраны федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации представило новые интернет-ресурсы, положив начало общефедеральному развертыванию информационных платформ вневедомственной охраны. Такой сайт появился и у Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области. Эти сайты призваны стать удобным и эффективным инструментом взаимодействия с гражданами по вопросам компетенции службы.



На интернет-ресурсе представлена информация о востребованных услугах: охране объектов, квартир и автомобилей, включая перечень необходимых документов, тарифы и возможность оставить онлайн-заявку. В отдельных разделах также можно найти сведения о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, социальных гарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.



При разработке платформы приоритетное внимание было уделено обратной связи с гражданами: создана удобная форма, позволяющая оперативно получать ответы на вопросы о безопасности и предоставляемых услугах.



Кроме того, на порталах будут публиковаться новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны по Самарской области, сопровождаемые фото- и видеоматериалами.



Новый сайт доступен по адресу:

https://63uvo.rosguard.gov.ru/