В Самарской области выберут лучшего сыровара страны

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В пятницу, 22 декабря 2023 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина приняла участие в заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», которое провели заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.



Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года. Его основными целями являются повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, пропаганда достижений и передового опыта участников, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.



«Мы видим, что именно рабочие профессии сегодня – абсолютный приоритет. Количество рабочих мест, потребность в которых к 2030 году оценивается в 2,4 миллиона человек, увеличивается. Это значит, что задача, поставленная Президентом, по обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации находится на стадии своей реализации. Важно, чтобы мы подготовили именно такого специалиста, который бы соответствовал всем требованиям рынка труда, которые мы видим на предстоящую перспективу. И уже сейчас по поручению Главы государства нами подготовлен первый вариант прогноза потребности в кадрах до 2030 года», – сказала, открывая совещание, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.



Впервые защита заявок на право проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» проходила публично – руководство регионов и работодатели представляли заявки на проведение конкурса. К рассмотрению заявок регионов наряду с членами оргкомитета были привлечены депутаты Государственной Думы и представители общественных организаций. Заявки регионов, представленные на публичное обсуждение, предварительно прошли этап заочного голосования членов оргкомитета, в который входят представители объединений работодателей и объединений профсоюзов, отраслевых ведомств, регионов и научных организаций.



«Президентом было дано поручение по организации работы по популяризации и повышению престижа рабочих профессий. Совместными усилиями нам необходимо выстроить целостную систему вовлечения в рабочие профессии и поддержки лучших специалистов. Одним из её элементов станет Фестиваль профессий, который пройдёт на выставке «Россия» в период с 12 марта по 12 апреля. Следующий шаг – Всероссийская ярмарка трудоустройства. Для выявления, поощрения и продвижения лучших специалистов развёрнута система конкурсов «Лучший по профессии». Кроме того, по поручению Президента бесплатная программа переобучения для взрослых соискателей, которая сейчас реализуется по нацпроекту «Демография», продлена до 2030 года. Более того, с будущего года по приоритетным профессиям смогут обучаться не только безработные граждане, но и те, кто трудится и хотел бы сменить карьерную траекторию», – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



В этом году по инициативе Самарской области в конкурсную программу была включена номинация «Лучший сыровар». Федеральный этап конкурса по этой номинации руководство региона предложило провести на площадке Поволжской агропромышленной выставки и лабораторий Самарского государственного аграрного университета (пос. Усть-Кинельский г.о. Кинель). Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что выставка стала значимым агропромышленным событием федерального масштаба, она всегда дает мощнейший импульс развитию агрономии, сельского хозяйства в целом, индустрии инноваций и дополнительному привлечению инвестиций.



Наталья Катина рассказала о подготовке к мероприятию и преимуществах самарской площадки.

«Традиционно Поволжская агропромышленная выставка является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста агропромышленного комплекса. Численность посетителей выставки увеличивается с каждым годом и уже исчисляется десятками тысяч человек. Самарский государственный аграрный университет, который и предоставляет свои лаборатории для проведения агропромышленной выставки, является одним из старейших вузов региона и лидером аграрной науки и инновационных практик в Поволжье.

Сыроварение – это динамично развивающееся направление агропромышленной отрасли. С одной стороны, оно требует сохранения традиций, и в то же время, в этой сфере активно внедряются инновации. Конкурс будет способствовать развитию единых стандартов производства, консолидации специалистов из разных регионов страны, а также позволит продемонстрировать лучшие практики отечественного сыроварения», – отметила Наталья Катина.



И.о. первого вице-губернатора пригласила членов оргкомитета «Лучшего по профессии» посетить регион и принять участие в мероприятиях конкурса.



Сыроварение активно развивается в Самарской области. В настоящее время, помимо крупных производителей продукта, таких как ООО «Молочные Продукты Русагро», ООО «Сырпак», ООО ПЗ «Дружба», ООО «Карабикулово», ООО «Компания К», сыр выпускают индивидуальные предпринимателей и крестьянские (фермерские) хозяйства - 29 предприятий. В 2022 году, по данным Самарастата, в регионе было произведено 10,5 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, и такой же объем продукции сыровары выпустили за десять месяцев, с января по октябрь, в текущем году.



Сыровары Самарской области производят широкий ассортимент продуктов: сыры мягкие, твердые и полутвердые, с плесенью, рассольные, плавленые, разного срока созревания, крафтовые, авторские. Сыры изготавливаются не только из коровьего, но и из козьего, а также овечьего молока. Сыровары уверенно наращивают производство своей продукции, и, увеличивая ассортимент, успешно реализуют проекты импортозамещения. Вместе с Натальей Катиной в презентации региона как места проведения всероссийского конкурса приняла участие сыровар Надежда Красненко. Подключение в режиме видеоконференцсвязи к заседанию оргкомитета «Лучшего по профессии» было организовано с одной из площадок сыроварни «Viva Speranza».



«В последнее время объемы сыроварения в Самарской области сильно увеличились. Растут не только объемы, но и качество производимой продукции. Уверена, что конкурс привлечет внимание к этой профессии, люди пойдут к нам работать. Нам очень нужны квалифицированные работники, которые горят своим делом», - отметила Надежда Красненко.



СПРАВОЧНО: В конкурсе «Лучший по профессии» представители Самарской области принимают участие с момента его основания. В копилке региона 11 призовых мест федеральных этапов (в том числе 6 первых места, 3 вторых места и 2 третьих места). Самарская область неоднократно проводила федеральный этап Конкурса. В 2018 году регион стал площадкой для проведения федерального этапа по номинации «Лучший матрос речного флота», в 2020 году – по номинации «Лучший пивовар», в 2021 году на территории Самарской области участники боролись за звание «Лучшего ветеринарного фельдшера», а в 2023 году – «Лучшего слесаря аварийно-восстановительных работ».