В Самарской области возобновляются личные приемы граждан в органах МВД

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Личные приемы были приостановлены более двух лет назад, в марте 2020 года – из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает отдел информации и общественных связей (ОИОС) ГУ МВД России по Самарской области, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение возобновить с 11 июля 2022 года личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.

«Графики личного приема будут размещены на официальных интернет-сайтах МВД России и его территориальных органов, а также на информационных стендах в подразделениях», — цитирует ОИОС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее, в соответствии с распоряжением министра Колокольцева от 26 марта 2020 года №1/3395 личный прием граждан руководством Главного управления внутренних дел по Самарской области был временно приостановлен на неопределенный срок, начиная с 27 марта 2020 года. Причина – пандемия COVID-19, пишет Обозрение.