В Самарской области сотрудники полиции проводят профилактические беседы с воспитанниками детского сада

242

В детском саду «Сказка» состоялась встреча воспитанников и родителей с начальником ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району Эдуардом Хачатуровым. Полицейский отметил, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Родителям полицейский посоветовал в зимний период времени быть осторожными на дорогах, всегда пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специализированных детских креслах.



Ребятам разъяснили основные правила безопасного поведения на дороге, значение дорожных знаков, как следует переходить дорогу и как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе.



На протяжении мероприятия дети с большим вниманием слушали сотрудника ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. В конце встречи полицейский пожелал детям быть осторожными, внимательными и подарил воспитанникам светоотражающие значки.



В свою очередь, ребята вручили гостю картину, сделанную своими руками и показали сказку «Теремок».



Подобные мероприятия проходят систематически и способствуют сознательному формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных ситуаций на дорогах.