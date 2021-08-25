В Самарской области состоялось командно-штабное учение

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В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом 24 августа 2021 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение по пресечению угроз совершения террористического акта и вооруженного нападения на территорию Управления Росгвардии по Самарской области.

К участию в учении привлекались подразделения УФСБ, УФСВНГ, ГУ МВД, ГУ МЧС, СУ СК России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО России в Самарской области, органы исполнительной власти Самарской области и администрация города Самары.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативной группы в г.о. Самара на террористические угрозы в отношении объекта Росгвардии.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям Федерального закона № 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по пресечению вооруженного нападения и деятельности лиц, причастных согласно замыслу учения к подготовке террористического акта.

Врио начальника Управления полковник полиции Евгений Нечаев отметил, что участвовавшие в учении подразделения Росгвардии и межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий при реагировании на угрозы террористического характера в отношении объектов органов власти и правоохранительной системы.