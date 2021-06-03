В Самарской области с 1 по 4 июля пройдет Грушинский фестиваль

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В Самарской области с 1 по 4 июля 2021 года пройдет 48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени В. Грушина. В этом году он снова возвращается на традиционную площадку на Мастрюковских озерах после перерыва из-за пандемии коронавируса. Правда, опыт прошлого года не будет забыт: в 2021 году наблюдать за тем, что происходит на сценах, и слушать хорошую музыку смогут и те, кто остался дома, благодаря большему, чем обычно, количеству прямых трансляций.

В этом году в условиях сложной эпидемиологической ситуации и в рамках мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, будут установлены определенные правила посещения фестивальной поляны. О том, чтобы мероприятие прошло в запланированные сроки в обычном формате, предстоит позаботиться не только организаторам. Любое ухудшение эпидобстановки может негативно повлиять на планы и серьёзно их скорректировать. Поэтому ответственность стоит проявить каждому из поклонников Грушинского фестиваля: в России продолжается массовая вакцинация, и участие в ней позволит быть уверенным в своем здоровье и здоровье своих близких, исключить риск для всех тех, кто находится на Поляне, в том числе и для людей старшего поколения.

Ждем на Поляне каждого и призываем вместе позаботиться о том, чтобы традиционный праздник был не только богат на яркие события, но и безопасен!

Вся информация о любых изменениях и требованиях к гостям будет оперативно появляться в социальных сетях фестиваля и на сайте.

В настоящий момент подготовка к мероприятию идёт полным ходом: утверждается программа, в ближайшее время будут объявлены имена хедлайнеров музыкальных сцен. Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До Поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Все гости смогут установить палаточные лагеря. Будут и сюрпризы – о них станет известно

в ближайшее время.

В неизменном виде пройдет и традиционный конкурс авторской песни, его лауреаты примут участие в главном концерте на Гитаре. Конкурс состоит из трёх туров. Приём заявок будет проходить на Поляне с 10:00 1 июля до 12:00 2 июля. В ближайшее время будет опубликовано Положение о конкурсе.