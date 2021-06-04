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Грушинский фестиваль в Самарской области проведут с COVID-ограничениями

4 июня 2021 13:42
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Грушинский фестиваль в Самарской области проведут с COVID-ограничениями

48-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области с 1 по 4 июля. Место традиционное — Мастрюковские озера.

Грушинский фестиваль проводится под Самарой на Мастрюковских озерах с 1968 года. Праздник проходит в форме туристического слета. Главный концерт проводится на плавучей сцене в форме гитары. В течение фестиваля проходит песенный конкурс. В разные годы лауреатами были такие исполнители, как Олег Митяев, Вероника Долина, Юрий Панюшкин, Андрей Козловский, Галина Хомчик.

— В офлайн-формате конкурс авторской песни пройдет неизменно. В дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами. На поляне установят биотуалеты. Также будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей. До поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Гости смогут установить палаточные лагеря. Те, у кого не получится приехать, смогут посмотреть онлайн-трансляции, — сообщили организаторы Грушинского фестиваля.
По традиции лауреаты выступят на сцене в виде гитары. Конкурс будет состоять из трех туров. Прием заявок организуют с 10:00 1 июля до 12:00 2 июля.

Однако организаторы предупредили — всем, кто приедет, придется соблюдать коронавирусные ограничения. Список они не предоставили. Но сейчас в регионе продолжает действовать масочный режим, а также самоизоляция для граждан старше 65 лет. Также есть требование по соблюдению социальной дистанции.

В прошлом году была запланирована грандиозная программа праздника. На «Груше» мог выступить Эмир Кустурица — сербский режиссер. Но из-за пандемии коронавируса фестиваль провели дистанционно. Помимо онлайн-трансляций, организаторы развернули виртуальные палаточные лагеря на сайте Грушинского фестиваля, пишет 63.ру.

Теги: авторская песня Акценты Грушинский фестиваль Мастрюковские озера

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