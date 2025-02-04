В Самарской области прошло Всероссийское совещание руководителей студенческих  отрядов проводников

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С 30 января по 1 февраля в Самаре прошло Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников региональных отделений. Мероприятие собрало более 35 представителей региональных отделений РСО из 25 регионов страны. Данное совещание проводится в Самаре уже в третий раз.

Совещание руководителей студенческих отрядов проводников прошло в Самаре на базе Дома молодёжи ОАО «РЖД», а также в мультиформатном пространстве «СО.Здание» студенческих отрядов Самарской области. В программе мероприятия состоялась стратегическая сессия и разработка концепции развития студенческих отрядов проводников в 2025 году, встреча с представителями Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и Куйбышевского филиала АО «Федеральная Пассажирская Компания».

«Уже третий год подряд Самара становится местом проведения Всероссийского совещания проводников. Это мероприятие собирает руководителей со всей страны, предоставляя возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и поставить новые цели на ближайший год. Мы обсуждаем важные моменты в работе проводников, условий труда, качестве обслуживания пассажиров. Самарское региональное отделение РСО с радостью снова будет ждать руководителей отрядов проводников в следующем году», — поделилась Ольга Бурлакова, руководитель направления студенческих отрядов проводников Самарского регионального отделения РСО.

В рамках совещания Алексей Потейко, заместитель Председателя Правления МООО «РСО» и член Общественного Совета Министерства транспорта Российской Федерации, и Дмитрий Коротков, руководитель направления студенческих отрядов проводников Центрального штаба МООО «РСО», вместе с руководителями подвели итоги ушедшего года и обсудили цели на ближайший год. В 2025 году планируется трудоустроить 11 тысяч бойцов и провести Всероссийские трудовые проекты студенческих отрядов проводников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Планируется совершенствование системы подсчета результатов и усиление контроля за исполнением Положения Всероссийского трудового проекта на местах.

В Москве, Барнауле, Новосибирске и Самаре открыли круглогодичные отряды проводников. В 2025 году планируется привести общую численность постоянно действующего отряда к не менее 500 человек. Также запланирована модернизация института инструкторства. Будет проведен конкурсный отбор на должность «Руководителя блока «Инструктор ВСОП». Инструкторы будут привлечены к реализации федеральных проектов МООО «РСО» и АО «ФПК».

На 2025 год планируется сотрудничество с благотворительными фондами: организация всероссийской акции «Поезд, объединяющий страну» (БФ «ВТБ – Страна»), участие в благотворительных проектах «Помоги и выиграй, Твоя звезда» (БФ «Линия жизни»).

Мероприятие организуется при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области, которые на постоянной основе поддерживают и развивают студенческие отряды в регионе.