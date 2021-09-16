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В Самарской области ожидаются заморозки до -3 С

16 сентября 2021 17:19
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 17 и 18 сентября местами, а 19 сентября в большинстве районов ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -3 С.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

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