В Самарской области ожидаются заморозки до -3 С

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 17 и 18 сентября местами, а 19 сентября в большинстве районов ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -3 С.



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.



Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.



Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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