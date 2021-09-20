В Самарской области местами ожидаются заморозки  до -2 С

104

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение. Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 21 сентября по востоку Самарской области местами ожидаются заморозки до -2 С.



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.



Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.



Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».