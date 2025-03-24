В Самарской филармонии состоялся концерт, гостями которого стали члены семей участников СВО и сами герои СВО

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Своим выступлением артисты театра «ОЛИМП» выразили свою признательность и благодарность нашим бойца за героизм и мужество. Этот концерт — способ поддержать их и подарить немного радости и тепла, возможность женам, сестрам и матерям бойцов отдохнуть и почувствовать поддержку общества.

Гости увидели музыкальное представление «Радуга в доме» по мотивам поморских сказок русского Севера. В основе представления - озорные, а порой и фантастические истории, собранные знаменитыми архангелогородскими бахарями-сказочниками Борисом Шергиным и Степаном Писаховым в начале XX века. Небылицы и забавные истории, присказки и прибаутки в народном ключе сопровождались частушками, лирическими песнями и оригинальной музыкой.

Неповторимый северный колорит народной речи, схожей с кружевами деревянной резьбы, комедийные и трогательные истории проходят хороводом перед зрителями. Постановку дополнили оригинальные костюмы и красочные декорации.

Фото: минкульт СО