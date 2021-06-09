В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску

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В Самаре продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в период риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно внутригородскими районами ведется мониторинг объектов потребительского рынка и услуг на предмет соблюдения требований Роспортебнадзора. Контрольные мероприятия проходят как в крупных торговых центрах, так и в магазинах формата «у дома».

В Ленинском районе расположено почти 700 объектов потребительского рынка. Все магазины уже неоднократно посетили сотрудники районной администрации. В среду, 9 июня, состоялась очередная проверка одного из торговых центров, расположенных на улице Коммунистическая. При мониторинге сотрудники администрации обращают внимание на соблюдение предписанных Роспотребнадзором мер безопасности предпринимателями и посетителями торговых объектов.

«В рамках обследования мы проверяем наличие рециркуляторов, разметки для социальной дистанции, средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей. Обращаем внимание предпринимателей на необходимость проведения регулярной дезинфекции контактных поверхностей и нахождении на рабочих местах сотрудников без признаков ОРВИ», - рассказала заместитель начальника потребительского рынка администрации Ленинского внутригородского района Самары Оксана Шеремет.

В период с сентября 2020 года только в Ленинском районе было проведено более 9000 обследований объектов потребительского рынка, по результатам проверок составлено 215 актов.

Все материалы переданы в Управление гражданской защиты Администрации Самары для последующего составления протокола об административном правонарушении. Отметим, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП штраф для физического лица составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Напомним, что одной из мер, которая позволит создать коллективный иммунитет и не допустить риск роста заболевших новой коронавирусной инфекцией является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно. Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. По информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку сделали больше 427 тысяч человек.