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В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску

9 июня 2021 13:54
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В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску

В Самаре продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в период риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно внутригородскими районами ведется мониторинг объектов потребительского рынка и услуг на предмет соблюдения требований Роспортебнадзора. Контрольные мероприятия проходят как в крупных торговых центрах, так и в магазинах формата «у дома».

В Ленинском районе расположено почти 700 объектов потребительского рынка. Все магазины уже неоднократно посетили сотрудники районной администрации. В среду, 9 июня, состоялась очередная проверка одного из торговых центров, расположенных на улице Коммунистическая. При мониторинге сотрудники администрации обращают внимание на соблюдение предписанных Роспотребнадзором мер безопасности предпринимателями и посетителями торговых объектов. 

«В рамках обследования мы проверяем наличие рециркуляторов, разметки для социальной дистанции, средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей. Обращаем внимание предпринимателей на необходимость проведения регулярной дезинфекции контактных поверхностей и нахождении на рабочих местах сотрудников без признаков ОРВИ», - рассказала заместитель начальника потребительского рынка администрации Ленинского внутригородского района Самары Оксана Шеремет.

В период с сентября 2020 года только в Ленинском районе было проведено более 9000 обследований объектов потребительского рынка, по результатам проверок составлено 215 актов.

Все материалы переданы в Управление гражданской защиты Администрации Самары для последующего составления протокола об административном правонарушении. Отметим, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП штраф для физического лица составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Напомним, что одной из мер,  которая позволит создать коллективный иммунитет и не допустить риск роста заболевших новой коронавирусной инфекцией является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно.  Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. По информации министерства здравоохранения Самарской области, прививку сделали больше 427 тысяч человек.

Теги: В центре внимания коронавирус масочный режим Роспотребнадзор

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