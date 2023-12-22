В Самаре состоялась презентация обновлённого сообщества выпускников платформы «Россия – страна возможностей»

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В Самарской области состоялась презентация нового формата работы регионального сообщества выпускников президентской платформы «Россия – страна возможностей». Изменения произошли после образовательного тренинга в Нижнем Новгороде, где команда сообщества сформировала систему ценностей, определила миссию и цели.

История сообщества выпускников проектов «Россия – страна возможностей» в Самарской области началась с объединения участников конкурса «Лидеры России» в 2018 году. На данный момент к команде присоединились полуфиналисты и финалисты таких проектов, как «Мастера гостеприимства», «Флагманы образования», «ТОПБлог», «Центры компетенций». Всего сообщество сейчас насчитывает более 100 активных молодых людей, а «ядерная» группа включает 20 человек – идейных вдохновителей.

В презентации обновленного регионального сообщества приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля и руководитель департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Кирксов. На мероприятии также собрались представители региональных органов власти и бизнеса, руководители волонтерских организаций, меценаты и общественные деятели.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» помогает гражданам проявить свои лучшие профессиональные и личные качества, – подчеркнула врио первого вице-губернатора-председателя правительства Наталья Катина. – Горжусь тем, что именно в Самарской области, одной из первых в стране, сформировалось региональное сообщество «Россия – страна возможностей». Оно еще очень молодое, но уже проявило себя хорошими добрыми проектами, о которых, я уверена, мы не раз еще услышим».

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрия Гужели, основная задача регионального сообщества президентской платформы – это формирование и реализация проектов, которые нужны людям, которые улучшают качество жизни, способствуют самореализации и раскрытию их талантов, приносят положительные изменения в городе, регионе, стране.

«Сообщество в Самарской области находится на очень высокой ступени развития. При этом сегодня оно вышло на новую орбиту – участники не просто собрались, но и активно реализуют ряд социально-значимых проектов, тем самым вносят свой вклад в создание лучшего будущего в регионе. Кроме того, среди инициатив сообщества немало проектов, направленных на помощь и поддержку бойцов-участников специальной операции, – сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

На мероприятии участники подвели первые результаты проектов, реализованных сообществом. С октября 2023 года было проведено более 40 встреч со школьниками Самары и Нефтегорска. Для ребят в рамках проекта «Академия лидерства» на безвозмездной основе были организованы просветительские мастер-классы, направленные на развитие лидерских качеств. Такие уроки очень понравились учащимся, поэтому на следующий год принято решение охватить этой активностью как можно больше школ в муниципалитетах, особенно в отдаленных районах.

Кроме того, проведено 16 лекций в рамках образовательного проекта «Лидеры лидерам», который был создан для обмена знаниями между членами сообщества. Отметим, такие мастер-классы в области проводились и раньше, но выход на межрегиональный уровень – результат импульса, полученного от включения в проект сообщества «Россия – страна возможностей».

Ключевым в настоящее время стал проект сообщества «Тепло из Самары». Его участники изготавливают и отправляют блиндажные печи для бойцов СВО.

«Запуск сообщества наших выпускников в Самарской области – это важный шаг на пути к укреплению связей и развитию региона, – отметил руководитель департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Кирксов. – У нас нет сомнений, что наши выпускники смогут внести значительный вклад в процветание своих родных городов и всей области. Они обладают всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы стать истинными вдохновителями прогресса и развития в регионе. Мы гордимся каждым из них, и верим в их силу создавать положительные изменения».

Участники сообщества платформы «Россия – страна возможностей» в Самарской области активно помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации совместно с Самарским филиалом Российского детского фонда. И на мероприятии все желающие могли присоединиться к доброму делу – отправить поздравления воспитанникам Клявлинского социального приюта для детей и подростков «Надежда».

«На этом мероприятии мы хотели не только поделиться своими ценностями и жизненными целями, но и найти единомышленников – тех, кто также хочет строить будущее Самарской области и делать жизнь окружающих лучше. И у нас это получилось, – сказала представитель сообщества, полуфиналист конкурса «Лидеры России» Ольга Афанасьева. – От гостей услышали слова поддержки, увидели готовность взаимодействовать с нами и у представителей властных структур региона».

Региональное сообщество выпускников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Самарской области отныне стало сформированным «клубом». Оно открыто для новых участников и проектов платформы. При этом полноправным членом команды станут только те, кто проявляет проактивную позицию, осознает миссию и разделяют ценности сообщества.

Фото предоставлено региональным сообществом выпускников платформы «Россия – страна возможностей»