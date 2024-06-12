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В Самаре врио губернатора встретился с финалистами САМ.ФЕСТа

12 июня 2024 20:35
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В День России в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого проходит традиционный гала-концерт фестиваля САМ.ФЕСТ.

В День России в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого проходит традиционный гала-концерт фестиваля САМ.ФЕСТ. САМ.ФЕСТ – это фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова, направленный на выявление талантливых авторов-исполнителей и их качественное продвижение на большую сцену. Он проходит уже в третий раз. В 2024 году организаторы получили более 1000 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора был важный критерий: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. В финал фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024» вышли коллективы «Юность» (г. Калининград), «МыслиМима» (г. Самара) и «Савелiчъ Бэнд» (г. Пенза). 

Перед концертом врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился и пообщался с финалистами. Глава региона поинтересовался впечатлениями музыкантов от города, планами на будущее. На встрече также обсудили ряд идей по развитию музыкальной сферы в Самарской области. 

«Для меня абсолютный приоритет – от наших самых талантливых, инициативных, творческих услышать, что мы можем сделать вместе с вами еще для нашей родной земли, она мне уже стала родной, — обратился глава региона к финалистам. — Ребята из Пензы и Калининграда, расскажите, как вам город, как впечатления». 

Гости, которые впервые приехали в Самару, отметили, что успели оценить набережную, увидеть, какой город красивый и гостеприимный. Участники фестиваля выразили благодарность организаторам САМ.ФЕСТа — проект, по их словам, важный и его нужно продолжать. 

Руководитель САМ.ФЕСТа Ева Самсонова рассказала о том, что команда готовится к подаче заявок на грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом создания на базе фестиваля образовательной платформы, где профессионалы и лидеры музыкальной индустрии будут давать лекции и мастер-классы. Вячеслав Федорищев поддержал инициативу. 

«Это наша цель, чтобы мероприятия, которые объединяют талантливых музыкантов и дают возможность всем людям вашим талантом наслаждаться, были более массовыми. Поэтому, конечно, будем поддерживать, — отметил он. — Уверен, если мы хорошо подготовимся, нас в Фонде поддержат».

Вокалистка самарской группы «МыслиМима» Ольга Колодкина обратила внимание, что в городе нужно больше площадок с хорошим звуком, чтобы музыканты и исполнители могли чаще выступать.

Солист группы «КИНЕМО» из Самары (финалист фестиваля прошлого года) Максим Широков высказал идею о создании такой площадки на улице Ленинградской.

Вячеслав Федорищев в ответ сообщил, что подобный проект под рабочим названием «Оживший город» планируется реализовать. Он касается двух направлений. Первое — площадки в теплое время года на улицах города под открытым небом. По мнению врио губернатора, должна быть возможность проявить себя для талантливых ребят из разных сфер — не только музыка, но и театр, другие профессиональные выступления, лекции, классическая музыка. Второе направление связано с наполнением творческой жизнью исторических зданий, которые находятся не в аварийном состоянии, но пустуют. Как отметил глава региона, есть много современных интересных форматов, иммерсивные квесты, камерные концерты. Таким образом можно и обратить внимание инвесторов на те здания, которые можно восстановить.

«Я вас прошу помогать мне в этом деле», — обратился Вячеслав Федорищев к участникам.

Глава региона предложил Максиму Широкову взять на себя функцию помощника на общественных началах, обсудить с творческим сообществом идеи и представить их через две недели. «С удовольствием возьму на себя смелость и ответственность», — отметил Максим Широков.

В завершение встречи глава региона поздравил музыкантов с выходом в финал. На гала-концерте финалисты САМ.ФЕСТа разделили сцену с хедлайнерами фестиваля, среди которых группа «ПЕЛАГЕЯ», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», рэпер DOSE и победительница фестиваля «САМ.ФЕСТ 2023» «ДА, ЛЕСЯ». Трансляция выступлений велась в прямом эфире.

Врио губернатора, открывая гала-концерт САМ.ФЕСТа, поздравил участников и зрителей с Днем России: «Для меня большая честь сегодня быть с вами и поздравить вас с нашим великим праздником, с Днем России. В этот праздник мы вспоминаем нашу великую историю, вспоминаем наших предков, наших героев и думаем о будущем — о нашем большом, светлом будущем, о великой Победе, к которой мы все сейчас вместе идем, о великих подвигах, которые предстоят. Я хотел бы каждого из вас поздравить, всех жителей Самарской области, пожелать только добра, внутреннего спокойствия, гармонии. И каждому из вас новых побед, побед творческих». 

Вячеслав Федорищев поблагодарил участников фестиваля: «Замечательный фестиваль — замечательные люди, замечательные таланты приезжают к нам со всей страны, мы каждого, кто приехал к нам в гости, приветствуем, мы говорим: добро пожаловать в Самару, приезжайте еще. Всем, кто сегодня участвует в фестивале, большое спасибо за ваш талант, за ваш труд, за ваше творчество».

 

Фото:   Виктория Старосельская/СОВА

Теги: Самара

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