 В Самаре торжественно отметили День работника торговли

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Сегодня в МТЛ «Арена» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли! Отметили вклад тех, кто ежедневно обеспечивает нас всем необходимым.



В фойе комплекса была организована выставка товаров со знаком «Самарский продукт», демонстрируя разнообразие и качество продукции местных производителей.



Восемь компаний получили сегодня сертификаты на право использования знака «Самарский продукт». "

Рынок сейчас открыт, есть куда двигаться, есть что предлагать. Будем нести это знамя, чтобы не опорочить, чтобы действительно у Самарской области была ассоциация, что вот продукт сделан действительно в Самаре", - поделился Виктор Журавлев, директор «Мясоделофф».



Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поздравил работников отрасли и подчеркнул: «

Торговля — это не просто обмен товарами. Это социальная функция, это связующее звено между производителем и потребителем, городом и селом, поколениями и семьями. От вашей работы, вашей компетентности и ответственности зависит качество жизни людей. Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже благополучия жителей Самарской области».



Денис Гурков вручил награды главы региона и ведомства лучшим представителям отрасли: от крупных сетей до индивидуальных предпринимателей, ветеранов и молодых специалистов. Особое внимание уделили многодетным семьям, работающим в сфере торговли.



Более 30 сотрудников торговой отрасли получили заслуженные награды.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области