В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября

7 ноября в память легендарного военного парада 1941 года в Куйбышеве (Самаре) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны – по многолетней традиции пройдут торжественные мероприятия, посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны. 0+



В этот день на улице Молодогвардейской, д. 59 в 9:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь работников Телеграфного Агентства Советского Союза.

Сотрудники редакции ТАСС стали одними из первых, кто был эвакуирован в Куйбышев в начале Великой Отечественной войны. Переезд 410 сотрудников ТАСС и 720 членов их семей состоялся уже в конце лета 1941 года. К осени 1941 года почти весь коллектив ТАСС был эвакуирован в запасную столицу.

Именно в Куйбышеве была создана мощная техническая база, позволившая агентству бесперебойно получать и распространять сообщения от своих корреспондентов в стране и за рубежом, что сделало его главным источником информации для правительства, населения и всей печати Советского Союза и мира.



В 10 утра в музее Боевой Славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», который находится в лицее «Технический», состоится встреча участников Парада Памяти, руководства города и области с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции.



В 11:30 на площади Куйбышева откроется выставка «Герои спорта на войне». Именно этой теме посвящен Парад Памяти 2025 года. Там же в 11:45 состоится церемония возложения венков и цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».



Ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти, с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Курской области и Донецкой Народной Республики. Напомним, первый Парад Памяти прошел в 2011 году. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки, представители общественных объединений.



В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. Сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.



Парад Памяти начнется в 12:00. Посмотреть его на площади Куйбышева смогут все желающие – вход свободный. Важно отметить, что телеканалом ГТРК «Самара» будет организована прямая трансляция торжественного марша. Также прохождение парадных расчетов покажет Медиаагентство «Самара 450», телеканалы «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».



С 13:30 на площади Куйбышева начнется работа патриотических площадок. Будет открыта выставка военно-исторической техники, полевая кухня, музейные экспозиции.



Вечером, в 18:00, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: минкульт СО