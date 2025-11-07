Я нашел ошибку
Главные новости:
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября

7 ноября 2025 09:37
220
Посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны.

7 ноября в память легендарного военного парада 1941 года в Куйбышеве (Самаре) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны – по многолетней традиции пройдут торжественные мероприятия, посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны.  0+

В этот день на улице Молодогвардейской, д. 59 в 9:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь работников Телеграфного Агентства Советского Союза.
Сотрудники редакции ТАСС стали одними из первых, кто был эвакуирован в Куйбышев в начале Великой Отечественной войны. Переезд 410 сотрудников ТАСС и 720 членов их семей состоялся уже в конце лета 1941 года. К осени 1941 года почти весь коллектив ТАСС был эвакуирован в запасную столицу.
Именно в Куйбышеве была создана мощная техническая база, позволившая агентству бесперебойно получать и распространять сообщения от своих корреспондентов в стране и за рубежом, что сделало его главным источником информации для правительства, населения и всей печати Советского Союза и мира.

В 10 утра в музее Боевой Славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», который находится в лицее «Технический», состоится встреча участников Парада Памяти, руководства города и области с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В 11:30 на площади Куйбышева откроется выставка «Герои спорта на войне». Именно этой теме посвящен Парад Памяти 2025 года. Там же в 11:45 состоится церемония возложения венков и цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

Ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти, с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Курской области и Донецкой Народной Республики. Напомним, первый Парад Памяти прошел в 2011 году. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки, представители общественных объединений.

В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. Сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

Парад Памяти начнется в 12:00. Посмотреть его на площади Куйбышева смогут все желающие – вход свободный. Важно отметить, что телеканалом ГТРК «Самара» будет организована прямая трансляция торжественного марша. Также прохождение парадных расчетов покажет Медиаагентство «Самара 450», телеканалы «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

С 13:30 на площади Куйбышева начнется работа патриотических площадок. Будет открыта выставка военно-исторической техники, полевая кухня, музейные экспозиции.

Вечером, в 18:00, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

