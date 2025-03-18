В Самаре пройдет фотопрогулка «Деревня в городе»

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21 марта (пятница) в 18.30 в «Заварке» состоится лекция «Самарский Катон против» (12+). Ее прочитает историк, главный научный сотрудник Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина Рудольф Голубев.

Член Государственной думы Российской империи III созыва от Самарской губернии (1907–1912), городской голова Самары (1910–1912) Михаил Челышов был выходцем из крестьянского сословия. Благодаря своему упорству и энергии он построил на антиалкогольной программе общественно-политическую карьеру, получил широкую известность и стал выдающимся российским деятелем трезвенного движения. А начался его путь с Самары начала ХХ века, где был актуален вопрос употребления алкоголя. Челышов первым поднял его в тогда еще недавно учрежденной Государственной Думе и довел до столичной прессы, благодаря чему кардинально изменил ситуацию.

На встрече гости узнают о взлете «самарского Катона» (аналогия с древнеримским политиком, борцом против пороков и роскоши Марком Порцием Катоном), его обличительных статьях и публичных выступлениях, а также о деле всей его жизни – ограничении, а затем и полном запрете на продажу спиртного в Российской империи.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJyGKU

В субботу, 22 марта, в 14.00 пройдет фотопрогулка «Деревня в городе» (12+).

Действующая выставка «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) посвящена исследованию города, в том числе через фотографию. В рамках проекта сотрудники музея-галереи предлагают гостям выйти из стен «Заварки» и окунуться в пространство улиц.

Фотопрогулка «Деревня в городе» посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.

Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHuypd

Место встречи – холл Музея-галереи «Заварка» (ул. Самарская, 207а).