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В Самаре полицейские провели мероприятие для юных посетителей областной детской библиотеки

20 июля 2025 13:39
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Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие для юных посетителей областной детской библиотеки

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Школа информационной безопасности» сотрудники полиции совместно с Самарской областной детской библиотекой провели познавательный урок для подрастающего поколения.

В ходе мероприятия сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Самаре майор полиции Валентина Бровякова встретилась с юными посетителями библиотеки и подробно рассказала ребятам о наиболее распространённых видах мошенничества.

Валентина Михайловна детально разобрала с детьми конкретные примеры мошеннических действий и объяснила, как не стать жертвой злоумышленников.

Сотрудник полиции особое внимание уделила способам обмана, в социальных сетях, на игровых и торговых платформах, а также на непроверенных Интернет-ресурсах.

Валентина Бровякова подробно объяснила алгоритм действий, которому нужно следовать при попытках мошенничества в отношении подростков и их близких.

Ребята активно участвовали в диалоге, задавали вопросы и делились собственными историями.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана и главное оружие против них — это ваша внимательность и осторожность», — подчеркнула Валентина Бровякова.

В завершение встречи участники выразили искреннюю благодарность полицейским и надежду на проведение подобных мероприятий в будущем.

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