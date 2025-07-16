В Самаре подвели итоги работы транспортной полиции за 6 месяцев 2025 года

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В работе совещания принял участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу – начальник следственного управления полковник юстиции Сергей Геннадьевич Мачихин.

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте прошло расширенное оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2025 года.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу - начальник следственного управления полковник юстиции Мачихин Сергей Геннадьевич, временно исполняющий обязанности начальника Средневолжского линейного управления полковник полиции Рожнов Олег Анатольевич, Куйбышевский транспортный прокурор советник юстиции Петров Александр Владимирович, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Берглезов Владимир Сергеевич, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

За 6 месяцев 2025 года в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано более 2500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них поставлено на учет более 300 преступлений. В настоящее время раскрыто около 200 преступлений, к уголовной ответственности привлечено более 120 лиц.

В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. На территории оперативного обслуживания Управления не зафиксированы тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, а также грабежи. Кроме этого снизилось количество краж на 22,9 %.

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений экономической направленности и составило около 100 преступлений, из них более половины тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности привлечено 36 лиц.

Ведется работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. За отчетный период увеличилось количество выявленных преступлений данного вида на 13,2% и составило 43 факта, из них 27 связаны со сбытами наркотиков. В суды направлены дела за совершение преступлений данной направленности в отношении 19 обвиняемых.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. По линии охраны общественного порядка за отчетный период 2025 года количество выявленных административных правонарушений составило около 5 000.

В отношении иностранных граждан составлено более 420 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, вынесено 27 запретов на въезд на территорию Российской Федерации.

В ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.