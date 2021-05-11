В Самаре будет запущен первый туристический экскурсионный автобус-кабриолет

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12 мая в Самаре будет запущен первый туристический экскурсионный автобус.

В 16:00 у здания самарского речного вокзала состоится презентация единственного в городе сервиса экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!».

Реализация проекта стала возможной благодаря усилиям компании ВТК-ТУР и департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Журналисты и блогеры станут первыми, кто оценит возможности проекта и отправится в пресс-тур по исторической части города. Во время поездки аудиогид расскажет участникам экскурсии о главных достопримечательностях областной столицы.

Экскурсии на автобусе-кабриолете будут проходить на регулярной основе ежедневно каждые 2 часа на протяжении всего года. Кроме того, автобус-кабриолет «Поехали!» можно будет арендовать под индивидуальные экскурсии, в том числе с сопровождением гида.

Сервис экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!» станет первым в регионе, их дизайн абсолютно индивидуален: на нем изображены главные достопримечательности города, а синий цвет символизирует Волгу. Общая продолжительность экскурсии 1,5 часа, за это время гости и жители города смогут познакомиться с более чем 20 достопримечательностями Самары.

Уже с 13 мая 2021 года каждый желающий сможет посетить аудио экскурсию на эксклюзивном транспорте.