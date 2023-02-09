В России 2022 год стал вторым самым теплым за 130 лет

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По средней температуре воздуха 2022 год уступил только 2020-му. В прошлом году она была примерно на градус ниже.

В 2020 году средняя температура за год оказалась больше 0°. Это единственный случай за историю наблюдений с 1891 года, сообщает Гидрометцентр России. За 2022 годом пока второй результат. Среднегодовая температура воздуха была примерно на градус ниже, чем в 2020 году.

В среднем за 2022 год на всей территории РФ средняя температура воздуха была выше нормы.

В Китае и Европе минувший год также стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений, пишет СитиТраффик.