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В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья

28 декабря 2024 22:05
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Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.

Ежегодная Декада спорта и здоровья пройдет во всех муниципалитетах Самарской области. Запланированы массовые физкультурные мероприятия для любителей спорта всех возрастов.

При поддержке министерства спорта Самарской области с 1 по 10 января на базе спортивной школы «Чайка», расположенной в Волжском районе, будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия».

Ежедневно со 2 января с 8 до 22 часов для посетителей будут открыты 26 километров лыжных трасс, в том числе 6-километровая освещенная лыжня на лыжероллерной трассе верхней поляны «Чайки».

В новогодний праздник 1 января в 12:00 и далее ежедневно по 7 января в 11:00 будут проходить физкультурные мероприятия для всей семьи. На 3 января запланирован День биатлона, 4 января пройдет забег Деда Мороза, 5 января – квесты для многодетных семей, 6 января – катания на санях, 7 января – гонки на собачьих упряжках. Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный.

На прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» расположится Самарская олимпийская деревня. На парковке у третьего входа на стадион залит ледовый каток. Здесь пройдут массовые катания на коньках. Вдоль аллей проложена лыжная трасса. В Самарской олимпийской деревне также можно будет покататься с горок, посетить фотовыставку и парад планет, новогодние фотозоны и арт-объекты.

4, 5 и 6 января пройдут бесплатные экскурсионные туры по стадиону «Солидарность Самара Арена». Посетители узнают интересные факты об одном из самых крупных спортивных объектов нашего региона, побывают в раздевалках футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон», посетят зал для пресс-конференций и смотровую площадку трибуны СМИ. Каждый экскурсионный тур завершится тематическим мастер-классом – патриотическим, спортивным или творческим. Начало экскурсий в 12:00 и в 14:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

В спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» организованы массовые катания на коньках. Предусмотрено 13 сессий, каждая продолжительностью один час. В короткие сроки на сеансы записались свыше полутора тысяч человек. С учетом вместимости арены и для создания комфортных условий для любителей катания запись закрыта.

Любители катания на коньках в период с 4 по 7 января также бесплатно смогут посетить ледовые арены «Ипподром», «Маяк» и «МТЛ-2» по графику. Требуется предварительная запись.

Массовые катания на объектах министерства спорта Самарской области будут организованы в Тольятти и в Сызрани в спортивных комплексах «Лада-Арена», «Сызрань-Арена», «Метеор», «Победа», «Труд». А в легкоатлетическом манеже в Тольятти 7 января состоится Рождественский забег.

Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что влечет за собой укрепление здоровья детей и молодежи и повышение продолжительности жизни старшего поколения и отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области для улучшения условий для занятий населения физкультурой и спортом действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

 

Фото:  freepik.com

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