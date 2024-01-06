В "Курумоче" экстренно посадили самолет Москва-Волгоград

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Причиной стали плохие метеоусловия в Волгоградской области. На борту было 130 пассажиров, которые ждут вылета со вчерашнего вечера, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, незапланированная посадка в Самаре совершена 5 января в 22:11. Вылет назначили на 10:00 по местному времени 6 января. Однако, судя по онлайн-табло "Курумоча", его сдвинули на час вперед.



Известно, что на борту находилось 130 пассажиров, 44 из них разместили в гостинице. Остальные от этой возможности отказались. За соблюдением прав всех ожидающих рейс следит Куйбышевская транспортная прокуратура, пишет Сова.